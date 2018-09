Stiftungsfest in Ebrach

Die katholische Pfarrei Dankenfeld (Gemeinde Oberaurach) nimmt am Sonntag, 23. September, an dem Stiftungsfest des Seelsorgebereichs St. Marien Steigerwald in Ebrach teil. Beginn ist um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Klosterkirche in Ebrach. Anschließend ist Begegnung im Abteigarten. Die Abfahrt in Dankenfeld ist um 8.35 Uhr und in Kirchaich um 8.40 Uhr. red