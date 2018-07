Stiftungsfest an der Hütte

red



Der Thüringerwald-Verein feiert am Sonntag, 8. Juli, ab 14 Uhr an der Alexandrinenhütte sein 111. Stiftungsfest. Jubilare werden geehrt und es gibt ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee Kuchen , Bratwürsten und Musik. Um 12 Uhr fährt ein Kleinbus von der Post in Coburg zur Hütte und um 16 Uhr zurück. Anmeldungen für den Bus bei Evi Bauer unter Telefon 09561/94373 erbeten.