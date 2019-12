Stiftung unterstützt sechs Projekte

Die Sparkassenstiftung Ludwigsstadt übergab am Mittwoch Spenden in Höhe von 16 000 Euro an sechs verschiedene Initiativen vor Ort. Ziel und Zweck der Sparkassenstiftung Ludwigsstadt ist laut Satzung die Förderung des Lebens- und Wirtschaftsraumes der ehemaligen Kreis-Sparkasse Ludwigsstadt. Denkmalschutz, Kunst und Kultur, Natur- und Umweltschutz, Bildung und Jugendarbeit sind hier insbesondere von Bedeutung. Zum 31.12.2018 betrug das Dotationskapital der Sparkassenstiftung Ludwigsstadt 865 808,66 Euro. Aus den erwirtschafteten Zinserträgen fließen alljährliche finanzielle Unterstützungen direkt in das Geschäftsgebiet.

5000 Euro fließen in den Bau des ersten Kunstrasen-Fußballplatzes des Landkreises auf dem Maxschacht in Stockheim. Das entstehende Spielfeld mit einem Kostenvolumen von 900 000 Euro ist als optimale Trainingsbedingung für die gesamte Jugend-Arbeit im Landkreis gedacht. Ebenfalls mit 5000 Euro wurde der Markt Nordhalben für die Durchführung des Kino-Sommers 2019 in Nordhalben bedacht.

Über jeweils 2500 Euro durfte sich der Markt Tettau für die Erweiterung des Grenzdenkmals "Klein-Lichtenhain" sowie der BRK Kreisverband Kronach für die Anschaffung eines Einsatzfahrzeugs der "Helfer vor Ort" Tettau freuen. Tettaus Bürgermeister Peter Ebertsch betonte, mit dem Grenzdenkmal Zeitgeschichte erlebbar machen zu wollen - insbesondere für solche, die das geteilte Deutschland nicht mehr miterlebt hätten.

500 Euro gingen an den Geschichts- und Kulturverein "1000 Jahre Kronach". Das Evang.-Luth. Dekanat Kronach-Ludwigsstadt wurde ebenfalls mit 500 Euro bedacht. Das Geld ist bestimmt für den vom Dekanat ausgerichteten 10. Internationalen Orgelzyklus an der Christuskirche Kronach. hs