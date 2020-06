Stiftung schüttet Mittel aus

Die Caritasstiftung schüttet Mittel aus: 1300 Euro fließen in den Corona-Solifonds Haßberge, wie der Kreisverband mitteilte. Die Caritasstiftung für den Landkreis Haßberge gibt es seit dem Jahr 2006. Sie wurde mit dem Zweck der Förderung "caritativer und sozialer Hilfen" gegründet. Seitdem konnten rund 42 000 Euro ausgeschüttet werden. Mit Hilfe der Stiftungsgelder werden Einrichtungen und Dienste des Caritasverbandes für den Landkreis Haßberge und seiner Mitglieder nachhaltig unterstützt.

In einer Vorstandssitzung wurden 1300 Euro bereitgestellt, die in den Corona-Solifonds Haßberge fließen sollen. Laut Geschäftsführerin Anke Schäflein zeichnet sich ab, dass Menschen, die schon vor Corona mit engem Budget klarkommen mussten, durch die Folgen der Krise besonders hart getroffen werden. Denn die Zahlen von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit steigen. Schäflein: "Kirche und Caritas müssen helfen - auch, wenn sie selbst ebenfalls schwer von der Krise getroffen sind."

Dazu ergänzt der Stiftungsvorsitzende Johannes Simon, gleichzeitig Vorsitzender des Caritasverbandes Haßberge: "Mit den Stiftungsmitteln und mit hoffentlich zahlreichen weiteren Spenden für den Corona Solifonds Haßberge können wir einmal mehr die Inhaber der ,Haßberg-Card‘ unterstützen, um auch jetzt, in der Corona-Krise, einkommensschwachen Familien und Einzelpersonen Teilhabe zu ermöglichen bzw. zu erleichtern." Dabei gehe es vor allem auch um Hilfe bei der Existenzsicherung. Simon hofft, dass sich viele Händler und Gewerbetreibende für die Idee gewinnen lassen, Gutscheine anzunehmen: "Sie unterstützen damit hilfsbedürftige Menschen aus ihrer Region und haben selbst auch etwas davon, weil sie sich so weitere Erträge erschließen."

Aus den Erträgen des Stiftungsvermögens konnte der Stiftungsvorstand in den zurückliegenden Jahren verschiedenste soziale Projekte im Landkreis Haßberge fördern. Zustiftungen und Spenden an die Caritasstiftung für den Landkreis Haßberge kommen damit unmittelbar der sozialen Arbeit in der Region zugute. Spendenkonto: Sparkasse Ostunterfranken (IBAN DE10 7935 1730 0009 0775 79). Mehr Infos gibt es unter www.stiftung.caritas-hassberge.de.