Stiftung gründen

Leserbrief zum Bericht "3000 Euro für jeden Mitarbeiter" vom 15. März: Ich habe lange überlegt, wie ich meinen Leserbrief formuliere. Zum einem habe ich Respekt vor der Arbeitsleistung der Adidas-Mitarbeiter, die zu dem Konzerngewinn in Höhe von 1,7 Milliarden Euro beigetragen haben, zum anderen möchte ich aber auch auf die Personengruppe, die erst diesen Erfolg mit ihrer "Handarbeit" ermöglicht haben, hinweisen.

Fest steht, dass die Arbeiterinnen in Ländern wie Bangladesch auch zu diesem Gewinn beigetragen haben. Der Unterschied ist, dass diese zwölf Stunden für ein paar Euro arbeiten, keine Cafeteria, Sportplätze usw. haben und froh sind wenn sie ihren Kindern wenigstens eine warme Mahlzeit pro Tag bieten können.

Ich möchte dem Adidas-Vorstand wirklich nicht absprechen, dass dieser durchaus bereit wäre, den Näherinnen etwas mehr zu bezahlen. Dummerweise gibt es Aktionäre, die immer mehr Rendite für ihr eingesetztes Kapital, ohne Moral, einfordern. Es gibt das alte Sprichwort "Wer bezahlt, der bestimmt". Es wird sich weder die Moral der Aktionäre noch das Käuferverhalten verändern. Daher mein Appell an die Adidas-Mitarbeiter: Gründet eine Stiftung und unterstützt damit die Arbeiterinnen, die Adidas-Produkte herstellen. Wenn jeder, der 3000 Euro als Bonus erhält, 30 Euro in die Stiftung einzahlt, kommt schon eine beachtliche Summe zusammen. Vielleicht gibt es noch einige Mitbürger in dieser Stadt, die diese Stiftung gern unterstützen. Wie das Geld direkt zu den Arbeiterinnen kommt, gibt es genügend Beispiele auch in Herzogenaurach.

Wolfgang Schoepe, Herzogenaurach