Stiftung fördert Projekte

Die Sparkassenstiftung Kronach übergab am Montag Spenden in Höhe von 14 111,92 Euro an verschiedene Projekte im Landkreis Kronach. Die Übernahme von Verantwortung für die lokale und regionale Standortentwicklung gehöre zum Selbstverständnis der Sparkasse Kulmbach-Kronach, erklärte Sparkassen-Vorstandsvorsitzender und zugleich stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender Klaus-Jürgen Scherr bei der Spendenübergabe in der Hauptgeschäftsstelle.

5000 Euro für Kunstrasenplatz

Die größte Spende mit 5000 Euro fließt in den Bau des ersten Kunstrasen-Fußballplatzes des Landkreises auf dem Maxschacht in Stockheim - wir berichteten gestern. Das Spielfeld mit einem Volumen von 900 000 Euro ist für die gesamte Jugend-Arbeit im Landkreis gedacht.

Mit 2211,92 Euro wurde die generalsanierte evangelische Kita "Unterm Regenbogen" Unterrodach bedacht. Bei der Summe handelt es sich um den beantragten Restbetrag des Projekts "Tradition goes on - Flößerkultur in der Kita" und hier insbesondere um die Anschaffung eines Wackelfloßes.

Über jeweils 2000 Euro dürfen sich die Dorfgemeinschaft Schlegelshaid für ihr Dorfhaus und der THW-Ortsverband Kronach für ein neues, selbst finanziertes Fahrzeug freuen.

Die ev.-luth. Kirchengemeinde Küps ließ den Taufstock des Küpser Gotteshauses von der Restauratorin Petra Zenkel-Schirmer sanieren und erhielt dazu 1000 Euro von der Sparkassenstiftung. Pfarrer Christian Pohl nahm stellvertretend für das Evang. -Luth. Dekanat Kronach-Ludwigsstadt auch eine Spende für den 10. Internationalen Orgelzyklus an der Christuskirche Kronach in Höhe von 500 Euro entgegen.

Mit dem gleichen Betrag wurde der Geschichts- und Kulturverein "1000 Jahre Kronach" bedacht, der für seine Projekte auf Fördermittel angewiesen ist. Dies gilt auch für die Herausgabe eines neuen Buchs mit Beiträgen des ehemaligen Kreisheimatpflegers Roland Graf über Handwerk und Gewerbe im Landkreis Kronach; eine Investition von rund 17 000 Euro.

Über 900 Euro darf sich die Kronacher Turnerschaft freuen, mit 1300 Mitgliedern sowie 25 Abteilungen und Sparten größter Sportverein im Landkreis. Die Turnerschaft unterhält beispielsweise alljährlich 40 Schularbeits-Gemeinschaften im Sport, darunter auch mit der Pestalozzi-Schule Kronach. Von dem Geld wurde eine Ball-Maschine für Badminton angeschafft. hs