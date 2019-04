Stiftsladen zieht um

Das Team des Bamberger Stiftsladens führt zukünftig auch den Shop im Ausstellungsbereich des neuen Welterbe-Besucherzentrums an den Unteren Mühlen 5. Im dortigen Ausstellungsshop finden die Besucher ein ausgesuchtes Sortiment aus dem Bamberger Welterbe, zum Beispiel auch Erzeugnisse aus der einstigen Klosterlandschaft am Michaelsberg und von Bamberger Gärtnern. Der Bamberger Stiftsladen an der Oberen Brücke 2 wird daher geschlossen, teilt die städtische Pressestelle mit. Das bisherige Angebot findet sich im neu gestalteten Bamberger Stiftsladen in der ehemaligen Klosteranlage St. Michael, nun auch mit Café- Betrieb und Weinausschank. Das neue Welterbe-Besucherzentrum mit dem Ausstellungsshop hat täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Das besondere Ambiente des Bamberger Stiftsladens mit Café am Michaelsberg kann man zwischen 11 und 17 Uhr erleben, der Mittwoch ist Ruhetag. red