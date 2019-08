Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Bad Kissingen, bietet für alle Handarbeitsliebenden am Mittwoch, 21. August, von 14 bis 16 Uhr einen Strick-, Häkel- oder Sticknachmittag im BRK-Haus "Mehr Leben" , Am Steingraben 6, an. Materialien sind selbst mitzubringen. Wer keine Lust zum Handarbeiten hat, kann ebenfalls vorbeikommen. Der Handarbeitskreis findet jeden dritten Mittwoch im Monat statt. Anmeldungen sind möglich unter Tel.: 0971/727 22 01. sek