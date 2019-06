Sticken, Häkeln und Stricken

Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Bad Kissingen, bietet einen Strick-, Häkel- oder Sticknachmittag am Mittwoch, 19. Juni, von 14 bis 16 Uhr im BRK-Haus "Mehr Leben" , Am Steingraben 6, an. Senio...