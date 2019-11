Stichsäge entwendet

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, wurde bereits am vergangenen Sonntagabend in Brünn eine Akku-Stichsäge der Marke Bosch von einem Grundstück entwendet. Hierdurch entstand ein Schaden von 130 Euro. Zeugen des Vorfalls am 3. November werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 zu melden. pol