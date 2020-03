Stichling schneller als alle Langläuferinnen

Bei den bayerischen Langlauf-Meisterschaften in St. Ulrich am Pillersee war der Techniksprint über verschiedene Streckenlängen gleichzeitig ein Wertungslauf für den Biathlon-Bayerncup. Die für den SC Neubau startende Bambergerin Johanna Stichling startete in der U12 über 2600 Meter.

Auf der Strecke gab es Technikelemente wie Slaloms und Bodenwellen zu meistern. Stichling ging als letzte von 37 Starterinnen auf die Strecke. Sie kam mit den technischen Passagen bestens zurecht. Dass die Biathletin aber nach 8:27 Minuten alle Langläuferinnen hinter sich ließ und und sich mit sechs Sekunden Vorsprung den bayerischen Meistertitel holte, war eine faustdicke Überraschung. Laurenz Stichling (SC Neubau) wurde in der U14 über 5,2 Kilometer 18. und belegte damit in der Biathlon-Bayerncup-Wertung den sehr guten zweiten Platz.

In Ruhpolding fanden die deutschen Titelkämpfe im Biathlon der Jugend und Junioren statt. Im Sprint über sechs Kilometer ließ Annika Stichling im liegenden und im stehenden Anschlag je eine Scheibe stehen. Mit einer soliden Laufleistung erreichte sie den neunten Platz. Einen schwarzen Tag erwischte sie beim Massenstart. Der gewählte Ski passte nicht zu den Schneeverhältnissen, dazu kamen viele Schießfehler. Am Ende sprang für sie nur ein enttäuschender 20. Rang heraus.Beim abschließenden Staffelrennen lief es wieder deutlich besser für Stichling. Mit ihren Teamkameradinnen aus Berchtesgaden und Partenkirchen belegte sie Platz 4 unter den zwölf Staffeln. red