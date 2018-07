Lahm bei Lichtenfels vor 18 Stunden

Stichflamme kommt aus dem Motorraum

Ein 51-jähriger Mann befuhr am Montagnachmittag mit seinem Mercedes die Ortsverbindungsstraße von Lahm nach Mönchkröttendorf. Dabei bemerkte er Brandgeruch in seinem Pkw und fuhr in einen Feldweg. Bei...