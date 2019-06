Stichflamme erwischt Feuerwehrmann

Im Rahmen der Jugendfeuerwehrausbildung der Feuerwehr Hammelburg wollte der 30-jährige Ausbilder Holzpaletten in Brand setzen. Diese sollten ein brennendes Gebäude simulieren und im Anschluss gelöscht werden. Da die Paletten schlecht brannten, goss der Ausbilder Benzin nach. Hierbei kam es zu einer Stichflamme, welche den Mann am linken Arm und der linken Gesichtshälfte erwischte. Da der Ausbilder weder Jacke, noch Helm, noch Handschuhe trug, erlitt er Brandblasen am linken Arm und eine Rötung der linken Gesichtshälfte und musste im Krankenhaus behandelt werden. pol