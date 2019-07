Stevie McGee zu Gast

Mit einer Stimme, die unter die Haut geht, und einer ganz besonderen Ausstrahlung interpretiert Stevie McGee ihre Songs aus Rock, Pop, Country & Folk auf einzigartige Weise. Am Samstag, 20. Juli, wird sie ab 20.30 Uhr auf der Romantikbühne Bad Berneck zu hören sein. Wenn man ihrer Soul-Stimme lauscht, bekommt man gute Laune. Mit Volker Rieß hat sie einen absolut schlagkräftigen und charismatischen Rhythmushelden an ihrer Seite, mit Band rockt Stevie so manches Festival.

Kartenvorbestellung per E-Mail an: touristinfo@badberneck.de oder fraenk.buehne@gmail.com. red