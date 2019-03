Steuerrecht für Vereine

Die nächste Veranstaltung in der Schulungsreihe "Fit fürs Ehrenamt" des Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches Engagement (Kobe) des Landkreises Kulmbach findet am Montag, 25. März, um 19 Uhr statt. Im Sportheim des TSV Neudrossenfeld erhalten interessierte Vereinsverantwortliche ein "Update zur Vereinsbesteuerung 2019". Referent ist Gerald Weinrich, Diplomkaufmann, Steuerberater und Vorsitzender des TSV Neudrossenfeld. Er wird über die aktuellen Entwicklungen in der Vereinsbesteuerung informieren. Ganz allgemein geht es auch um die Anforderungen an die Kassenführung im Verein, um die Haftung des Vorstands und die wirksame Entlastung in der Hauptversammlung. Auch Steuerfallen bei der Ausstellung von Spendenbescheinigungen werden Thema sein, als "Special" kommen noch praxisnahe Tipps zu Satzungsänderungen im Hinblick auf den Datenschutz im Verein hinzu. Nähere Infos und Voranmeldung im Landratsamt Kulmbach unter Telefon 09221/707-149 oder jederzeit online unter www.landkreis-kulmbach.de/engagiert. Die Teilnahme ist kostenfrei. red