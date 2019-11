Steuergeld für Kriegshandlungen?

"Wir beten für den Frieden und zahlen für den Krieg" lautet der Titel der Veranstaltung mit "pax christi", zu dem das Evangelische Bildungswerk und die katholische Erwachsenenbildung am Mittwoch, 13. November, um 19.30 Uhr ins Dekanatszentrum St. Augustin einladen. In Friedensgebeten geben Christen ihrer Hoffnung nach Frieden Ausdruck. Über ihre direkten und indirekten Steuern jedoch sind alle Bürger an der Finanzierung der Auslandseinsätze der Bundeswehr beteiligt. Joachim Schneider und sein Team werden über ihre eigenen Schritte, zum Beispiel die Verweigerung individueller Steuerbeträge, berichten. Für Schüler und Studenten ist der Eintritt frei. red