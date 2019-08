Stettler feiert in Westheim

Pfarrer Wolfgang Stettler begeht am Sonntag, 18. August, in der Heimatgemeinde Westheim sein 65. Priesterjubiläum. Auftakt ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Sankt-Michael-Kirche. Die katholische Kirchenmusik übernimmt die Umrahmung. Anschließend lädt die Pfarrei in Westheim zur Begegnung mit dem ehemaligen Pfarrer ins Pfarrhaus ein. Stettler (89 Jahre) war viele Jahre Religionslehrer an einem Schweinfurter Gymnasium. Seit 2014 lebt Stettler in Würzburg. Er hilft weiterhin in der Seelsorge im Theklaheim und in der Pfarreiengemeinschaft Theres mit. red