Stettfelder Theater-Nachwuchs begeisterte

Mit einem dreitägigen Kulturfestival feierte der "Bühnenzinnober" aus dem Creglinger Gemeindeteil Reinsbronn sein 35-jähriges Bestehen. Mit dabei waren die Theater-Kids der Stettfelder Freilichtbühne, die dort ihr modernes Märchen "App ins Märchenland" zum Besten gaben.

"Leider ist das Wetter scheinbar zu schön." Arno Boas, der Vorsitzende des "Bühnenzinnobers", brachte es auf den Punkt. Nur wenige Reinsbronner hatten sich ins örtliche Gemeindezentrum verirrt, um das Gastspiel zu erleben. Die jungen Schauspieler aus Stettfeld ließen sich davon jedoch nicht entmutigen, drehten voll auf und durften sich am Ende über kräftigen Applaus freuen. Besonders die Kinder waren von dem Stück aus der Feder von Christian Ziegler fasziniert.

"Du, die Kinder kommen aber schon wieder heim und es geht auch gut aus, oder?", wollte ein kleiner Junge während der Pause aufgeregt wissen. Auch seine Schwester war voll dabei: "Die böse Königin ist so etwas von fies. Vor der kann man richtig Angst kriegen."

Die Stettfelder Gruppe spielte sich schnell in die Herzen der Zuschauer. "Das ist der Wahnsinn, was die Kinder hier abliefern" und "Der Hammer, jeder Einzelne, der Hammer" - das waren einige der Kommentare aus dem Publikum.

Arno Boas war hinterher ebenfalls voll des Lobes: "Ihr wart einfach nur super! Ich denke, man konnte deutlich sehen, warum ihr das ,Thaterfränzla' gewonnen habt."

Sein besonderer Dank galt der Stettfelder Regisseurin Maria Egglseder und Betreuerin Andrea Ullrich. "Die Leute hinter der Bühne sind genauso wichtig wie die vorne, und es ist nicht selbstverständlich, dass man ein Stück noch einmal einprobt." cz