Stettfelder starten mit der Uraufführung

Die Stettfelder Freilichtbühne startet am Freitag, 9. August, mit der Uraufführung der Komödie "Das Schattenstein Vermächtnis" in ihre diesjährige Theatersaison. Die Verantwortlichen teilen mit, dass alle sechs Vorstellungen im Hof der alten Mühle vollständig ausverkauft sind. Am Sonntag, 11. August, und am Feiertag "Mariä Himmelfahrt", 15. August (Donnerstag), führen die Theater-Kids um 15.30 Uhr ihren Einakter "Freitag der 13" auf. Der Eintritt hierzu ist frei. Bereits ab 15 Uhr gibt es im Freilicht-Foyer vor der Mühle Kaffee und Kuchen. Der Eintritt hierzu ist frei. Die Stettfelder Freilichtbühne hat mit ihren Aufführungen in den vergangenen Jahren bereits große Erfolge verbucht. cz