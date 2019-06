Stets die gute Seele des Hauses gewesen

Nach fast 29 Jahren als Reinigungskraft im Jugendübernachtungshaus Mitwitz wurde Gerda Hannweber in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Mit den Worten "Man muss Menschen mögen", welche für Hannweber mehr als zutreffend seien, stellte Landrat Klaus Löffler die persönliche und freundliche Art der künftigen "Unruheständlerin" in den Vordergrund. Besonders hob Löffler hervor, dass sie auch stets für den Landkreis als Ansprechpartnerin vor Ort zur Verfügung gestanden habe. Gisela Hable dankte der scheidenden Mitarbeiterin im Namen der Betriebsgemeinschaft für ihren treuen Dienst. Während all der Jahre habe Hannwebers menschliches Wesen immer im Vordergrund gestanden, so Hable. Dass sich Gerda Hannweber mit dem Jugendübernachtungshaus identifiziert und es "wie ihr eigenes" behandelt habe, stellte Lisa Grazke vom Fachbereich Kommunale Jugendarbeit besonders heraus. Den Glückwünschen schlossen sich Maria Müller für die Personalverwaltung und Markus Schindler, der Hausmeister für die Landkreisgebäude in Mitwitz, an. red