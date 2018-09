Sternwanderung des Frankenwaldvereins

Die Ortsgruppe Issigau im Landkreis Hof richtet am Sonntag, 16. September, die Herbststernwanderung des Frankenwaldvereins aus. Auch die Wallenfelser Wanderer nehmen an der Kundgebung zusammen mit Abordnungen aus vielen der etwa 60 Ortsgruppen teil. Abfahrt mit dem Pkw ist um 8.30 Uhr am Kulturzentrum. Wanderwart Rudolf Senftleben wird die Gruppe auf einer kurzen Wanderung zum Feuerwehrhaus in Issigau begleiten. Um 10 Uhr beginnt dann das Wanderertreffen mit einem Gottesdienst. Es besteht Mitfahrgelegenheit, auch Nichtmitglieder sind willkommen. Um Anmeldung bei Wanderwart Rudolf Senftleben unter Telefon 09262/993048 wird gebeten. red