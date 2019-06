Sternwandern zum Thema "Peter und Paul"

Am Sonntag, 30. Juni, findet der alljährliche Sternwandergottesdienst aller Rödentaler Kirchengemeinden statt. Ziel der Wanderung ist dieses Jahr das Sportgelände in Mittelberg, wo um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst zum Thema "Peter und Paul" beginnt. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung unter anderem durch die Kirchenchöre und den Fechheimer Posaunenchor. Die Startzeitpunkte für die gemeinsame Wanderung nach Mittelberg sind wie folgt: St. Johannis (9.30 Uhr Gemeindezentrum), Christuskirche (9 Uhr Refektorium) und St. Marien (9 Uhr Festplatz Oeslau). Falls eine Mitfahrgelegenheit benötigt wird, kann man sich im Pfarramt unter Telefon 09563/1437 melden. In St. Hedwig in Rödental ist ab 9 Uhr eine Eucharistiefeier und anschließend Wanderung, in Weißenbrunn ist ab 9.30 Uhr Kirche (falls Schönstädter und Fischbacher mitlaufen möchten, unter Telefon 09563/4431 anmelden). Selbstverständlich kann man auch mit dem Pkw oder dem Fahrrad (Radweg zum Froschgrundsee) nach Mittelberg kommen. red