Sternwallfahrt zum Terzenbrunn

Auf verschiedenen Wegen gehen bzw. fahren die Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft Jesus - Quelle des Lebens am Sonntag, 2. Juni, zumTerzenbrunn:

Die Fahrradwallfahrt startet um 9 Uhr an der Kirche in Hausen und führt nach Bad Kissingen. Dort sind Treffpunkte um 9.20 Uhr am Hallenbad, 9.40 Uhr am Wertstoffhof und 10 Uhr in Arnshausen/Alter Dorfring, Einmündung Lindenstraße. Die Fußwallfahrt beginnt um 9 Uhr in Reiterswiesen und erreicht um 9.30 Uhr die Kirche in Arnshausen. Um 10.30 Uhr feiern beide Gruppen gemeinsam den Wallfahrtsgottesdienst am Terzenbrunn, wo anschließend für Bewirtung gesorgt ist. sek