Sterntaler für guten Zweck

Stolze 1000 Euro kamen bei der Sterntaler-Aktion der Kronacher Stern- und der Südstern-Apotheke zusammen. Das Geld erhält der Lions Club Kronach Festung Rosenberg. Es soll in ein Umweltschutzprojekt in der Region fließen.

Sie hat schon Tradition, die Sterntaler-Aktion der Kronacher Stern- und der Südstern-Apotheke. In der Vorweihnachtszeit hatten die Kunden dort wieder die Gelegenheit, die Taler, die sie beim Einkauf erhalten hatten, in eine Sammelbox zu geben und so für einen guten Zweck zu spenden. Die Taler wurden von Apotheker Markus Raschpichler in bare Münze umgetauscht und die Summe aufgerundet.

Das Geld spenden die beiden Apotheken nun an den Lions Club Kronach Festung Rosenberg. Der Service Club wird das Geld, so Präsident Hajo Barnickel, in ein umweltpädagogisches Projekt in der Region investieren. red