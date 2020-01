Sternsingeraktion im "Land der Nüsse"

26 Sternsinger zogen in Uetzing, Weisbrem, Gößmitz, Serkendorf, Oberlangheim und Stublang am Fest Erscheinung des Herrn von Haus zu Haus. In der Nachfolge der Heiligen Drei Könige brachten sie mit Kreide die Buchstaben "C+M+B" an den Haustüren an, was für den Segen "Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus" steht. Nach dem Sternsingerlied sammelten sie Spenden für Kinder im diesjährigen Partnerland Libanon. Ein wichtiges Ziel ist es, Frieden und Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion dort zu fördern. Für die Sternsingeraktion 2020 kamen in Uetzing und den "oberen Dörfern" 1432,80 Euro, in Oberlangheim 724,05 Euro und in Stublang 528 Euro zusammen. red