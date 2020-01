Sternsingeraktion erbrachte 635 Euro

Ausgestattet mit Stern, Kreide und Weihrauch wurden die zehn Sternsinger aus den Ortschaften Rothmannsthal und Eichig von Pfarrer Henryk Chelkowski während des festlichen Gottesdienstes am Dreikönigstag gesegnet und ausgesandt, um den Segen Gottes in die Häuser zu bringen und für die diesjährige Sternsingeraktion "Frieden! Im Libanon und weltweit" zu sammeln. Die Sternsinger beteiligten sich mit dem Altardienst, den Kyrierufen und Fürbitten aktiv am Gottesdienst. Anschließend zogen die Kinder in zwei Gruppen in den beiden Ortschaften los, um am Ende Spenden von insgesamt 635 Euro zu sammeln. red