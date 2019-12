Sternsingeraktion am Dreikönigstag

Am Dreikönigstag, 6. Januar, ziehen in Münnerstadt wieder Sternsinger durch die Stadt. Wer Besuch von einer Sternsinger-Gruppe haben möchte, kann sich bis 3. Januar im Pfarrbüro anmelden oder in einer der Besuchs-Listen eintragen, die in der Stadtpfarrkirche oder Klosterkirche ausliegen. eik