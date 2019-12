Michelau 13.12.2019

Sternsinger ziehen wieder durch Michelau

Am Samstag, 4. Januar, werden die Sternsinger ab 9 Uhr durch die Michelauer Straßen ziehen und an den Türen klingeln. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto "Frieden! Im Libanon und weltweit"...