Sternsinger ziehen einen Tag früher los

Die Sternsinger der Pfarrei St. Anna Weilersbach werden heuer bereits am Sonntag, 5. Januar, von Haus zu Haus gehen. Nach dem Gottesdienst um 9 Uhr in der Wallfahrtskirche werden sie von Pfarrer Oliver Schütz ausgesandt. In ihren Gewändern werden die Mädchen und Jungen als die Heiligen Drei Könige durch das Dorf ziehen, den Segen "C+M+B" (Christus segne dieses Haus) an die Haustüren schreiben und für soziale Projekte weltweit sammeln. red