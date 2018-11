Sternsinger werden gesucht

Die Pfarrgemeinde Münnerstadt will am Dreikönigstag (6. Januar 2019) wieder eine Sternsingeraktion durchführen. Kinder und Jugendliche (ab der dritten Klasse) können daran teilnehmen. Sie ziehen an diesem Tag zu den Familien, die einen Besuch wünschen. In Vorbereitung der Aktion gibt es zwei Treffen im Pfarrheim. Das erste findet am Freitag, 30. November, um 14.30 Uhr statt (Einteilung der Gruppen). Am Freitag, 14. Dezember, 14.30 Uhr, treffen sich die Teilnehmer zum Verteilen der Gewänder. Wer am 6. Januar Besuch von den Sternsingern haben möchte, kann sich ab dem 3. Adventssonntag in Listen eintragen, die in der Kloster- und in der Stadtpfarrkirche ausliegen. Wer nähere Auskünfte erhalten möchte, kann sich ans Pfarrheim wenden. eik