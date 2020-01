Sternsinger waren in Arnstein unterwegs

Pfarrer Gerhard Möckel feierte am Dreikönigstag zusammen mit den Sternsingern den Festgottesdienst. Am Ende segnete er die 16 Kinder, die im Anschluss in den Ortschaften der Pfarrei als Könige unterwegs waren und Spenden sammelten. In Arnstein, Bojendorf, Großziegenfeld, Wallersberg/Mosenberg sammelten sie für in Not geratene Kinder insgesamt 2244,50 Euro. red