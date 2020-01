Sternsinger stehen in den Startlöchern

In Weisendorf wird die Aktion Dreikönigssingen am Montag, 6. Januar, nach der feierlichen Aussendung im Gottesdienst um 9 Uhr durchgeführt. Bereits am Sonntag, 5. Januar, ist eine Gruppe Sternsinger in folgenden Straßen von Weisendorf unterwegs: Am Langen Weiher, Uehlfelder Weg, Karl-Theodor-von-Guttenberg-Straße, Schloßwiese, Schlossgartenstraße, Höchstadter Straße.

Da es in diesem Jahr nicht so viele Sternsinger gibt, wird es folglich auch nicht so viele Gruppen geben, teilen die Organisatoren der Aktion mit. Die Bürger sollten sich deshalb darauf einstellen, dass nicht alle Straßen und Ortsteile von Weisendorf besucht werden können. Besonders betroffen seien das Wohngebiet Gerbersleite in Weisendorf sowie die Ortsteile Mitteldorf, Reinersdorf, Kairlindach, Rezelsdorf, Oberlindach, Schmiedelberg, Sintmann oder Sauerheim.

Wer im genannten Gebiet wohnt und den Besuch der Sternsinger wünscht, sollte diesen Wunsch bereits vorab mitteilen. Anmeldungen sind möglich bis zum 3. Janaur im Pfarramt telefonisch unter 09135/1372 oder per E-Mail an

st-josef.weisendorf@erzbistum-bamberg.de sowie bei Judith Mayer, Telefon 09135/7366580, oder bei Margarete Zink, Telefon 09163/8546.

Es könnte sein, dass die Sternsinger niemanden antreffen. Auf Wunsch kommt gern noch eine Gruppe, um den Segen zu bringen, teilt Margarete Zink mit. Wer dies möchte, kann sich am 6. Januar ab 15.30 Uhr im Pfarramt melden. Man werde sich bemühen, noch eine Gruppe vorbeizuschicken. red