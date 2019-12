Sternsinger sind in Garitz unterwegs

Die Sternsinger von Garitz werden am Samstag, 4. Januar, ab 9.30 Uhr zu Hausbesuchen unterwegs sein. Aus organisatorischen Gründen können nicht alle Straßen und Häuser besucht werden. Besuchswünsche können im Pfarrbüro oder bei Gemeindereferentin Barbara Voll angemeldet werden. Die Sternsinger gestalten ebenso den Elisabethgottesdienst am Sonntag 5. Januar, um 10 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche mit. Es spielt die Band "Just for God". sek