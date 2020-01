Sternsinger segnen Häuser

In bunten Gewändern und mit Sternen zogen am Montag die "Heiligen Drei Könige" durch den Landkreis. Hunderte von ihnen waren unterwegs. Sie gingen von Haus zu Haus und brachten den Segen für das Gebäude und die Bewohner an den Türen an. Ferner baten sie um eine Spende, die die Kirche für einen guten Zweck verwendet.

Jedes Jahr stehen ein anderes Schwerpunkt-Thema und Land im Mittelpunkt der Sternsinger-Aktion. Auf diese Weise soll den Sternsingern die Lebenssituation von Kindern am konkreten Beispiel eines Landes nahegebracht werden.

So geht es in der Aktion 2020 etwa um das Thema Frieden im Libanon. Gesammelt wurde allerdings nicht nur für dieses eine Land, sondern auch für über 1000 Kinderhilfsprojekte. red