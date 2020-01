Sternsinger sammelten insgesamt 3773 Euro

Zum Abschluss der Sternsingeraktion der Pfarrei "Heilige Familie" feierten die Sternsinger mit Pfarrer George Thottankara den Gottesdienst am Dreikönigstag. 22 Kinder waren in sieben Gruppen seit der diözesanen Aussendung am 30. Dezember unterwegs und sammelten insgesamt 3773,95 Euro für notleidende Kinder. Pfarrer George Thottankara bedankte sich bei den Sternsingern für ihre "segenbringende Arbeit als Botschafter der Hoffnung und des Friedens". Sein Dank galt aber auch allen, die die Aktion der Kinder begleiteten und unterstützten. red