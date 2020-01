Sternsinger sammelten für Sankt Aegidius

Schon am Tag vor dem Dreikönigsfest machten sich zwei Gruppen aus der Pfarrei Sankt Aegidius auf den Weg, um die Botschaft des Friedens und den Segen von Weihnachten in alle Häuser zu bringen. Im Gottesdienst segnete Pfarrer i.R. Hans Hübner Wasser, Salz, Kreide und Weihrauch. Anschließend zogen die Sternsinger durch Frauendorf, Krögelhof, Schwabthal, Tiefenthal, End und Kaider. Sie grüßten die Einwohnerschaft und schrieben bei ihrem Besuch die Abkürzung C+M+B, sowie die Jahreszahl 2020 über den Türrahmen. Den ganzen Tag über waren die Kinder im Einsatz und brachten so stolze 1660,18 Euro in die Sammelbüchsen. Das Geld kommt der Sternsingeraktion unter dem Leitwort "Segen bringen. Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit!" zugute. red