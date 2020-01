Sternsinger sammelten 575 Euro

In Marienroth waren die Sternsinger bereits am 5. Januar unterwegs. In zwei Gruppen zogen sie von Haus zu Haus und konnten für die Sternsingeraktion "Frieden! Im Libanon und weltweit" 575 Euro sammeln. Im Gottesdienst sagte Dekan Detlef Pötzl, dass auch die Menschen in der heutigen Zeit sich auf den Weg und auf die Suche nach Gott machen müssen, bei ihm ankommen dürfen und durch die Kraft Gottes den Frieden und die Freude an andere Menschen weitergeben sollen. Am Ende wurden die Kinder mit Pizza-Essen belohnt. Foto: privat