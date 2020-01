Sternsinger sammelten 10 860 Euro

Die stolze Summe von 10 860 Euro kam bei der Sternsingeraktion in der katholischen Pfarrgemeinde von Altenkunstadt zustande. Die etwa 80 Mädchen und Jungen brachten, unterstützt von 20 Begleitpersonen, am Dreikönigstag den Segen in die Häuser und zu den Familien. Auch in diesem Jahr kommen die Geldspenden dem Kindermissionswerk zugute. dr