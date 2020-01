Sternsinger sammeln über 3500 Euro

"Frieden - im Libanon und weltweit" - diese Botschaft brachten die Sternsinger der Kuratie St. Michael zu den Familien in Redwitz, Unterlangenstadt und Obristfeld, nachdem sie von Dekan Lars Rebhan am Neujahrstag ausgesandt worden waren. Mit gesegneten Kreiden zogen die 21 Könige verteilt auf sechs Gruppen durch die Ortschaften. Würdevoll schritten die Sternsinger in ihren farbenfrohen Gewändern durch die Straßen der Gemeinde, klopften an und schrieben die Buchstaben C + M + B an die Haus- sowie Wohnungstüren, versehen mit der Jahreszahl 2020. Auch im Seniorenheim wünschten sie den Bewohnern für das neue Jahr Gottes Segen und verkündeten in Versen die Weihnachtsbotschaft. Gleichzeitig baten sie um Spenden für das Kindermissionswerk. Das Schöne daran: Kinder bitten um Spenden, die wieder Kindern in aller Welt zu Gute kommen, denen es nicht so gut geht. 3538,41 Euro sammelten die fleißigen Sternsinger und stellten damit einen neuen Rekord für ihre Gemeinde auf. "Aus Schwertern Werkzeuge des Friedens machen" - so lautete der Schwerpunkt im Gottesdienst am Dreikönigstag. Am Ende des Gottesdienstes durfte jeder Kirchenbesucher eine beschriftete Friedenstaube mit nach Hause nehmen. So endete die Sternsingeraktion 2020. red