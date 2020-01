Sternsinger sammeln über 2600 Euro

Nach dem feierlichen Gottesdienst in der katholischen Kuratiekirche wurden drei Sternsingergruppen mit insgesamt neun Sternsingern ausgesandt, um in Trieb und den Ortsteilen Degendorf sowie Krappenroth am Dreikönigstag den Segen zu überbringen. Den ganzen Tag waren die "Könige" unterwegs, um alle Häuser zu besuchen. Dabei sammelten sie die beachtliche Summe von 2656,20 Euro, die dem diesjährigen Projekt der Sternsingeraktion - dem Libanon - zugutekommt. red