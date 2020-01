Sternsinger sammeln über 17 000 Euro

"Die Sternsinger kommen" hieß es um den Dreikönigstag wieder in der Pfarrei Sankt Kilian. Nach dem Aussendungsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche mit Pfarrer Georg Birkel machten sich 24 Gruppen mit 90 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Alter von zwei bis 60 Jahren in prächtigen Gewändern als Sternsinger auf den Weg. Dabei brachten sie den christlichen Segen für das neue Jahr. In diesem Jahr richtet sich dabei der Blick vor allem auf die Kinder in Libanon. "Frieden! Im Libanon und weltweit" war das Leitwort der Sternsingeraktion. Unter dem Motto will man sich für eine Welt ohne Gewalt einsetzen, denn Frieden wünschen sich eigentlich alle Menschen. Im Libanon leben seit Jahren viele Kinder, die vor dem Bürgerkrieg aus Syrien fliehen mussten, in Lagern auf engstem Raum. Es kam die stolze Summe von 17 296,27 Euro zusammen. red