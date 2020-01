Sternsinger sammeln knapp 6000 Euro

Es war ein tolles Bild, als zu Beginn des Gottesdienstes am Dreikönigstag Stadtpfarrer Gerhard Möckel mit über 60 Sternsingern in die Pfarrkirche St. Martin einzog. Diese nahmen in den vorderen Reihen der Pfarrkirche Platz, um Gottesdienst zu feiern, bevor sie den Segen Gottes hinaus zu dem Menschen in deren Wohnungen und Häuser brachten. "Kinder für Kinder - Frieden im Libanon und weltweit" war das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion. Insgesamt haben in diesem Jahr in der Pfarrei Weismain 17 Gruppen mit 61 Sternsingern 5919,45 Euro gesammelt. red