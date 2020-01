Sternsinger sammeln knapp 3500 Euro

In einem feierlichen Gottesdienst segnete Pfarrer Diter Glaeser die Sternsinger und sandte sie aus. Elke Kestler sammelte mit ihren Helfern in Hochstadt und den Ortsteilen Spenden in Höhe von 3497 Euro. Der Betrag ist für Kinder in Not unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein, Frieden. Im Libanon und weltweit". red