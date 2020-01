Sternsinger sammeln 3680 Euro

Unter dem Motto "Segen bringen - Segen sein" machten sich die Sternsinger der Pfarrei St. Bonifatius Breitenloh auch in diesem Jahr wieder auf den Weg. Nach dem Festgottesdienst und der feierlichen Aussendung durch Diakon Diethard Nemmert waren 18 Jugendliche zusammen mit ihren Begleitpersonen am 5. und 6. Januar in den Häusern unterwegs, um dorthin den Segen Gottes zu bringen.

Die Spenden der Aktion gehen heuer zugunsten "Frieden! Im Libanon und weltweit". Es wurde ein Ergebnis von insgesamt 3680 Euro erzielt, wofür allen Spendern sowie allen, die zur Durchführung und zum Gelingen der Aktion beigetragen haben, gedankt wird. red