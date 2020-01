Sternsinger haben keinen Grund zur Scham

24 Sternsingergruppen waren heuer zwei Tage in Höchstadt unterwegs. Bei der Aussendungsfeier bezeichnete Pastoralreferentin Monika Urbasik den Dienst der knapp 100 Kinder und Jugendlichen als Beitrag zum Frieden. Das Geld, das die Sternsinger in diesem Jahr sammeln, kommt Kindern und deren Bildung und Lebensunterhalt im Libanon zugute. In den dortigen Flüchtlingslagern leben Millionen von Menschenin primitivsten Verhältnissen, was besonders den vielen Kindern schwere Belastungen abverlangt.

Heuer waren es vier Gruppen weniger, was dazu führte, dass man in einigen Höchstadter Ortsteilen und in Lonnerstadt die Sternsinger telefonisch bestellen musste. Mit der perfekten Logistik von Martina und Lukas Schwägerl konnte der städtische Bereich noch flächendeckend erreicht werden. Auch im Krankenhaus und in den Altenheimen fand der königliche Besuch mit dem Neujahrssegen statt. Selbst am Höchstadter Kellerberg konnten die Sternsinger ihren Segensspruch aussprechen und damit das "Stärke antrinken" um die "Kraft von oben" ergänzen.

Auftakt des Friedensjahres

Am Dreikönigstag feierten dann die Sternsinger nach zwei Sammeltagen den Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche mit. In seiner Predigt dankte Stadtpfarrer Kilian Kemmer den Kindern und Jugendlichen für ihren "un-verschämten Dienst". Viele Kinder und Jugendliche seien zwar von dem Projekt Sternsinger begeistert, würden sich jedoch schämen, im Dreikönigsgewand für den guten Zweck von Haus zu Haus zu gehen. Im Verweis auf die Weisen aus dem Morgenland hob Kilian Kemmer hervor, dass sich niemand schämen müsse, sich auf die Suche nach Jesus Christus zu begeben.

"Diesen Jesus finden wir in der Kirchen, bei den Menschen in ihren Wohnungen und bei den Ärmsten der Armen, für die wir sammeln." So folgten die Sternsinger ein und demselben Stern in drei Richtungen und gelangten immer zu Jesus. Anschließend begaben sich die meisten Gruppen bei herrlichem Sonnenschein auf den Marktplatz, wo Bürgermeister Gerald Brehm (JL) die Sternsinger erwartete. Das Stadtoberhaupt zeigte sich dankbar, dass das Höchstadter Friedensjahr mit der Sternsingeraktion beispielhaft eröffnet wurde. Brehm stellte den Dienst der Sternsinger der gesamten Gesellschaft als Vorbild vor Augen und bezeichnete "persönlichen Hass in der Kommunalpolitik genauso wie Vandalismus oder verbale Gewalt im Internet als Störung des Gemeinwohls". Eine Gruppe trug den Segensspruch für das Rathaus vor.

Anschließend schwärmten die Sternsinger nochmals zu den telefonisch bestellten Hausbesuchen aus, weshalb das Gesamtergebnis noch nicht feststeht. Doch unabhängig davon bezeichnen die Verwantwortlichen das diesjährige Projekt schon jetzt als vollen Erfolg. red