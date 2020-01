Sternsinger haben Draht nach Afrika

Seit über 30 Jahren unterstützen die Stockheimer Sternsinger die Missionsstation Peramiho in Tansania. Und das hat seinen Grund, denn der ehemalige Stockheimer Seelsorger Pater Emmeram Schaller wirkte von 1980 bis 1986 segensreich in der Bergwerksgemeinde. Dann kehrte er an seinen alten Wirkungsbereich nach Afrika zurück und verstarb dort im Jahre 1999.

Wie Kirchenpflegerin Elvira Ludwig mitteilte, sind neben den Ministranten erfreulicherweise auch die Erstkommunionkinder Franz Lauterbach und Julia Renk bei der Sternsingeraktion mit dabei. Das Thema lautet: "Frieden im Libanon und weltweit!". Mit dem Stern als Zeichen der Hoffnung und des Segens ziehen die Ministranten als Heilige Drei Könige gekleidet im Frankenwald von Haus zu Haus, Segen bringt Segen.

Der alte Brauch des Dreikönigssingens erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Mittlerweile ist die Aktion Dreikönigssingen zur weltweit größten Kindersolidaritätsaktion geworden.

Mit den gesammelten Spenden unterstützen die Sternsinger notleidende Kinder in aller Welt. Auch in der Pfarrgemeinde St. Wolfgang erfreut sich dieser Brauch großer Beliebtheit. Gerne beteiligt man sich an dieser Spendenaktion.

Die Aussendung der Sternsinger erfolgte in feierlicher Weise am Sonntag in der Kirche St. Wolfgang durch Pfarrer Hans-Michael Dinkel und Diakon Wolfgang Fehn sowie durch Kirchenpflegerin Elvira Ludwig. Dazu Pfarrer Dinkel: "Ein Lichtstrahl leuchtet in der Finsternis." An der Orgel spielte Organist Michael Lutz.

Für die Sternsingerinnen und Sternsinger war es ein großes Erlebnis zu sehen, dass es so viele von ihnen gibt, und sie konnten spüren, dass sie gemeinsam viel erreichen können. Herzlich war auch die Aufnahme in den Häusern am Sonntag und am Dreikönigstag. gf