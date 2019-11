Sternsinger gesucht

Am 6. Januar gehen auch in Bad Kissingen die Sternsinger wieder von Haus zu Haus. Sie bringen Gottes Segen, schreiben den Segensspruch C+M+B 2020 (Christus mansionem benedicat - Christus segnet dieses Haus)an die Haustür und bitten um eine Spende für Kinder in armen und schwierigen Verhältnissen. Bei dieser weltweit größten Spendenaktion von Kindern für Kinder werden in diesem Jahr insbesondere Projekte für Familien und Kinder im Libanon unterstützt. Unter dem Motto: "Frieden im Libanon! Und weltweit" soll auf die Situation von Kindern in Angst, Not und Armut, besonders im Nahen Osten, aufmerksam gemacht werden.

Die Katholische Pfarrgemeinde Herz-Jesu sucht noch Kinder und Jugendliche, die in Gruppen den Segen in die Häuser bringen. Ein Vorbereitungstreffen ist am Samstag, 7. Dezember, um 12 Uhr im Gemeindezentrum, Hartmannstraße 2. Besucht wird das Sternsingermobil, das an diesem Tag Station in Bad Kissingen macht. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich bei Pfarrvikar Michael Schmitt Tel. 0971/699 828 17) oder bei Wolfgang Russ (Tel. 0971/645 56) anmelden.

Wenn Sie in Bad Kissingen den Besuch von den Sternsingern wünschen, melden Sie sich im Pfarrbüro (Tel. 0971/699 82 80). Die Sternsinger kommen dann am 6. Januar zwischen 11 Uhr und 17 Uhr bei Ihnen vorbei und bringen Ihnen den Segen. red