Sternsinger gesucht

Die katholische Pfarrgemeinde will auch 2020 wieder eine Sternsingeraktion organisieren. Kinder und Jugendliche ab der 3. Klasse können daran teilnehmen.

Die Sternsinger werden am 6. Januar (Feiertag Dreikönig) durch die Stadt ziehen und Segenswünsche für ein gutes neues Jahr übermitteln. Ein erstes Vorbereitungstreffen findet am Freitag, 29. November, um 14.30 Uhr im Pfarrheim statt. Dabei sollen auch gleich die Gruppen eingeteilt werden. Am Freitag, 13. Dezember, ist wiederum um 14.30 Uhr eine Zusammenkunft, bei der auch die Gewänder verteilt werden.

Die Gruppen kommen am Dreikönigstag in Münnerstadt zu allen Familien, die sich in den letzten Jahren angemeldet haben.

Wer noch nicht in der Liste steht und gerne auch Sternsinger empfangen möchte, kann sich im Pfarrbüro melden (Tel.: 09733/9630). Anmeldelisten liegen außerdem ab dem 3. Adventssonntag in der Pfarr- und Klosterkirche aus. eik