Modschiedel 09.01.2020

Sternsinger brachten den Segen in die Häuser

26 Sternsinger wurden am Dreikönigstag von Pater Josef Gibus in Modschiedel ausgesandt. Sie brachten den Segen in die Häuser der Pfarrei und sammelten dabei in den Ortschaften Modschiedel, Weiden, Fes...