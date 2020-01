Sternsinger besuchen auch Michelau

Am morgigen Samstag werden die Sternsinger ab 9 Uhr durch die Michelauer Straßen ziehen und an den Türen klingeln. Die Sternsinger bitten heuer um freiwillige Spenden für Kinder im Aktionsland Libanon. Es wird um freundliche Aufnahme der Kinder gebeten. Bürger, die den Segen nicht an der Haustür wünschen, möchten einen Hinweiszettel anbringen. Grundstücke mit freilaufenden Hunden werden von den Sternsingern nicht betreten. red